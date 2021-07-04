被民進黨視為頭號軍師的邱義仁，曾替前總統陳水扁完成首次政黨輪替，不過邱義仁今天坦承，2000年替陳水扁操盤時，他認為扁並不會贏，也只是想讓國民黨不好過，直到選前3天才有「贏的感覺」，認為或可一拚。

1983年以邱義仁為首的青年主張街頭激進立場，批判當時的黨外領袖康寧祥，議會路線和街頭路線之爭的「批康運動」，造成當年黨外在立委選舉中挫敗，康寧祥也意外落馬。

對此邱義仁今天接受陳水扁「微微笑廣播節目」專訪，坦承「當時年輕太衝動」，他說，發起這運動單純是路線之爭，並非有私人恩怨，他在美國讀書時，很多海外同鄉對康有批評，他在美國也幫康辯護。

但回到台灣後，美麗島事件很多人都被抓，當時黨外主要領導人是康寧祥。他提醒康，在國民黨獨裁統治之下，有很多的情報體系，只要他們想出手，任何人都無法閃過，所以犧牲是必然的，如果有第二、第三、第四波，統治者考慮到必須付出代價，這才可能成功。

邱義仁指出，當時他沒想到「批康運動」會造成康寧祥落選，也沒想到會造成康這麼大的傷害，不管有意無意，事實上就是傷害到康，被他怨歎也是應該。「很對不住」。

陳水扁也認為，如果當年沒有批康運動，民進黨達成政治輪替的總統很可能是康寧祥，對台灣歷史造成很大的衝擊，其實他走的也是「議會路線」，在體制內改革進一步改變體質，這與「街頭路線」是並行不悖的。

至於陳水扁「兩顆子彈」事件，邱義仁當時面對媒體曾出現「一抹神祕的微笑」，邱義仁解釋，「我坦白說，我自己也不知道自己在笑」。他認為，有可能是原本說好的記者會拖了兩個多小時，面對記者的抱怨，他覺得尷尬，才有那個表情。

陳水扁在邱義仁操盤下首次完成政黨輪替，對此，不過邱義仁說，他當時認為扁並不會贏，但就算輸也不能讓國民黨太好過，沒想到，興票案發生後，宋楚瑜聲勢掉下來，直到選前最後3日才有贏的感覺，認為可以一拚。

2004年陳水扁參選連任對上「連宋配」，邱說，當時在策略上，已比第一次有信心，第一次是「拚交待的」，認為「不會贏但要讓你難過」，第二屆則是真得為「可以一戰」。