嘉縣警察局推出暑期青春繪畫、徵文比賽。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

為鼓勵青年學子暑期從事正當休閒活動，嘉義縣政府往年曾舉辦廣受歡迎的三對三籃球、漆彈比賽等戶外活動為主，但是因應今年疫情較為嚴峻，不宜群聚，為讓青年學子防疫、防被害，推出「繪畫」、「徵文」比賽活動，就4項宣導主軸，希望青年與家人腦力激盪，將預防犯罪宣導概念融入作品中，評選優勝可獲得禮券及獎狀。

嘉縣警察局長廖訓誠表示，因疫情關係，青少年在家中，接觸網路媒介的時間大幅增加，遭網路詐騙、網路賭博、網路販毒等被害風險相對增加；透過舉辦靜態活動，希望讓青少年在家也能激發自身的創造力與聯想力，陪伴青少年留下美好暑假回憶。

嘉縣警察局少年隊指出，就防制少年接觸新興毒品與被害、防制少年被吸收加入幫派、防制少年參與詐欺集團及網路賭博、避免兒少遭色情行業利用等四項宣導主軸，藉由青少年與家人居家防疫，親子可共同腦力激盪出創意及點子，將預防犯罪宣導概念融入作品中，經評選優勝者除頒發禮券與獎狀（品）外，亦會將作品刊登於警察局官方臉書上，供民眾閱覽、欣賞。

徵文及繪畫比賽活動即日起至110年8月10日止，徵文分縣內國中及高中（職）等2組，繪畫分縣內國小高年級、國中及高中（職）等3組，第一名將有價值5000元禮券及獎狀，相關活動訊息請至嘉義縣警察局少年警察隊全球資訊網站查詢。