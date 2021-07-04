北市文山區辛亥隧道，日前發生車輛在隧道內拋錨，2名員警獲報前往了解，發現是1名53歲婦人，未注意油表顯示，油箱已經見底仍在馬路上行駛，停滯在隧道內，造成隧道內交通堵塞，2名員警第一時間，協助推車，將車輛移動到出口外的空曠處等候拖吊車到場。

該名拾姓駕駛，因車輛拋錨，卡在隧道內，由於辛亥路僅2線道，其他用路人無法閃避，造成隧道內交通壅塞，狀況一度險象環生，員警到場查看，發現油表已經到底，初判還能將車輛擺放空擋，往前推行，第一時間立即合力推車。

興隆派出所員警吳旻諺、朱俐瑄檔場，只好立即幫忙推車，第一時間排除隧道內壅塞，而拾姓婦人對於員警協助，則不斷道謝，並深表感激。

文山第二分局呼籲，駕駛前應檢查車輛設備是否正常、油量是否充足，以免行車途中故障導致意外發生，車輛故障時亦勿驚慌失措，可撥打110報案專線或道路救援電話尋求協助。