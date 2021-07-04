2021年上半年大陸共有846檔新基金發行，總規模達到1.6兆單位，發行成績亮眼。下半年發行規模更大，基金公司產品儲備數量高達954檔，其中以主動權益類基金產品為發行主力，占比47.06％。

中國基金報報導援引機構和市場人士分析，在基金發行速度加快的同時，發行市場仍將呈現兩極分化、向主流集中的現象，那些持續為投資者創造價值，打造更好投資者體驗的管理人，將繼續受到資本青睞。

針對下半年新基金的布局與發行，各家公募基金已經做好充分的產品儲備及發行計畫，目前獲得大陸監管審批待發行，或等候審批的基金產品數量達到954檔，絕大多數基金將於下半年推出。

大陸證監會數據顯示，截至2日，2021年以來獲批但尚未發行的產品數量有440檔，按照監管要求，這類產品將在獲批後六個月內推出。至於申報但尚未獲批的基金則有514檔。

從上述產品的類型來看，權益類基金占比最大。其中，主動權益類基金449檔，占比47.06％。指數型基金231檔，占比24.21％。債券型基金177檔，占比18.55％。