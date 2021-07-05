玉山銀行統籌主辦國內化工領導廠商長興材料5年期、66.6億元永續連結授信聯貸案，透過將長興材料永續相關指標納入聯貸條件的設計，鼓勵顧客達成ESG目標。除玉山銀行，台銀、彰銀、華銀積極參與成為共同主辦銀行，兆豐、合庫、上海、元大、永豐等也參貸支持，合計共8家銀行超額認購142％。

本次聯貸案規劃於授信條件加入ESG檢核指標，包含入選永續指數成份股、設立溫室氣體減量目標以及鼓勵供應商簽署社會責任承諾等，每年以長興材料經第三方公正單位查驗之企業社會責任報告書為檢核基礎，若達成指標即可適用優惠利費率。期望透過玉山專家團隊的力量，為顧客提供永續行動的資金，成為顧客邁向永續的最佳夥伴。本次永續連結授信聯貸案獲得國內多家銀行高度支持與響應。

長興材料秉持「取之社會、用之社會」的理念，捐贈警用巡邏車及警用機車，更扮演「公益橋樑」角色，跨界合作串聯更多夥伴團體，將公益走進偏遠校園。另外，在新冠肺炎防疫上，透過以往累積的生醫經驗，量產新冠肺炎抗原與抗體快篩試劑，並於國內疫情升溫的第一時間捐贈快篩試劑予高雄市政府，為台灣防疫工作貢獻心力。長興材料期許與社會共好，發揮永續影響力，將ESG理念傳播至社會上每個角落。