八德2號社會住宅今年5月才開放進駐，其中江姓祖孫三代具有多重弱勢身分入住，豈料管理員2日中午，遲遲等不到江男下來領社會局送餐服務的便當，電聯不到後會同警方上門，才發現93歲江陳阿嬤和65歲江姓男子都已陳屍家中，中度智能障礙的35歲江女還說：「他們在睡覺！」讓人不勝唏噓。

江姓祖孫三代以母子2人都超過65歲、孫女領有中度身障手冊的多重弱勢身分，5月住進八德2號社會住宅，三房每月租金僅9300元，平時社會局也提供送餐服務，江男都會到大廳領取，管理員1日中午都還有看到江男，豈料2日就不見人影，未領餐也聯繫不上。

社區總幹事下午3點多報警後會同八德警方敲門，35歲江女前來開門，一行人才發現93歲江陳阿嬤和65歲江姓男子分別陳屍各自臥室的床上，消防員到場確認母子兩人已氣絕多時，未送醫。江女還渾然未知，以為奶奶跟爸爸只是睡著而已。

檢警調查，江姓母子都有慢性病史，會同法醫相驗後認定是自然死亡，並將遺體發還家屬。江女的哥哥和姑姑獲報也到場處理，並將江女帶回，對死因無意見。

住宅發展處指出，戶籍內的直系親屬可以繼承為期3年的租約，因此江女仍然可以續住2年10個月，若放棄繼承則會退回押金給家屬，社會局和住發處都會協助後續處理。