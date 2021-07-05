衝刺未來發展 光電業股權增資568億元 18:092021/07/05 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 科學園區審議委員會今日通過6件投資案，總計18.42億元，另外核准5件增加產品及營業項目案，以及4件增資案，合計增資金額高達580.28億元。 科技部表示，其中一案為增資568.58億，但對方不願透露公司名稱，主要光電業，本次增資不是增加設備，而是股權增加，是股本增加的動作，不是實際上的投資。 科技部也指出，看好未來發展，光電、電子、資通訊相關產業近期都在充實營運資金，科學園區一到四月營業額都有正成長。 國產股東會 徐蘭英：今年營運會再創高峰 全球最低稅負制 預計2023年實施 #增資 #未來發展 #光電業 #股權 #科學園區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長榮挑戰五哥 萬海追趕陽明 04:102021/07/05 財經要聞 《電子零件》崇越電Q3仍受缺料干擾 全年營運朝正向發展 11:092021/07/05 財經 陸國務院發文 保障性租賃住房要來了 13:242021/07/05 兩岸 高雄軟體二園區 即日起動招商至8月底 16:312021/07/05 區域情報-高雄 特定未上市櫃公司股權交易案 將適用房地合一稅2.0 15:222021/07/05 財經 再施壓 緬甸軍政府禁電信業外籍主管離境 16:442021/07/05 國際 《半導體》昇陽半派利1.2元 H1營收攀同期新高 16:322021/07/05 財經 馬雲、蔡崇信處境大不同 謝金河1句分析神破解 08:532021/07/05 財經 亞德客-KY股東會承認每股配發9.1623元股息 13:312021/07/05 財經 《光電股》大立光6月合併營收小增至33.71億元 7月拉貨動起來 16:152021/07/05 財經 《國際經濟》美就業復甦強勁但失衡仍在 聯準會動向成焦點(3-3) 09:272021/07/05 財經 財經熱門新聞 這家公司超車聯發科10倍 謝金河大驚：差點不認得 - 財經 大咖炒完鋼鐵、航運後 下一波多頭爆點浮現 - 財經 遠不及一線大廠標準？ 韓媒爆料三星5奈米良率出大包 - 財經 BCI指數大暴殺 手上有散裝3雄小心了 - 財經 航運股暴漲情節激似這1檔 內行揭黑暗內幕：最後只剩散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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