科學園區審議委員會今日通過6件投資案，總計18.42億元，另外核准5件增加產品及營業項目案，以及4件增資案，合計增資金額高達580.28億元。

科技部表示，其中一案為增資568.58億，但對方不願透露公司名稱，主要光電業，本次增資不是增加設備，而是股權增加，是股本增加的動作，不是實際上的投資。

科技部也指出，看好未來發展，光電、電子、資通訊相關產業近期都在充實營運資金，科學園區一到四月營業額都有正成長。