歐陽倫飾演的林明杰被綁架動私刑。（CATCHPLAY提供）

魏蔓劇中的死因被疑與歐陽倫有關。（CATCHPLAY提供）

李銘忠飾演的胡大東，一直出現在莊凱勛、張榕容身邊恐嚇威脅。（CATCHPLAY提供）

近期掀起全台熱議的懸疑台劇《第三佈局 塵沙惑》，隨著上周播出的7、8集劇情的驚人內幕與轉折，推動了CATCHPLAY＋影音平台觀看流量較上週再成長16％，而HBO頻道第8集收視率也再創新高，居全台時段收視冠軍！網路討論聲量高度延燒，尤其是劉冠廷的爆炸性黑化令觀眾震驚：「家豪的伏筆令人起雞皮疙瘩，編劇太神了！」「黑化演得太好，在善良與暴戾之間的矛盾讓人心疼。」「終於理解演員們說的，看劉冠廷演戲真的很享受，每個眼神都是戲。」

在7、8集播畢後，小隊長張榕容親自出馬，與「倩倩」魏蔓和檢察官之子歐陽倫共同現身IG直播與粉絲線上互動；歐陽倫形容：「林明杰真的是一個很討厭的人，他被家人過度保護到無法無天，也因為從小到大就很會讀書，懂很多知識、法律，知道怎麼鑽法律漏洞，才這麼敢玩。」詮釋紈褲子弟令人氣得牙癢癢的歐陽倫也撇清自己私下與林明杰一角完全不同，張榕容也笑說：「林明杰應該回新加坡的，讓新加坡的法律好好制裁這個紈褲子弟，雖然在演戲的時候也真的很想打他，但他私下其實是個暖男啦！」而飾演苦情倩倩的魏蔓則想隔空對劇中的無緣男友家豪深情喊話：「不要去追查這個案子，謝謝你愛我，忘了我，放下吧！」

《第三佈局 塵沙惑》錯綜複雜的愛恨情仇於上週播出的7、8集中逐漸白熱化，家豪拋下退出警界震撼彈，並在第三分局外對梓薇、啟逍怒吼：「我不是警察了！」隨後揭開三年前倩倩命案與林明杰的關係引爆家豪殺機，因仇恨而失控的家豪，為查出倩倩真實死因，不惜在地檢署外狠擄林明杰並痛毆勒索，究竟林明杰是不是三年前殺死倩倩的兇手也引起越來越多網友臆測！「難道林明杰是真正兇手的棋子？」、「家豪的伏筆埋得好深啊。」、「謎團還是好多，每一集都好像知道更多線索，卻又更令人疑惑了。」

而徐梓薇與楊啟逍的情感發展，也讓觀眾忍不住大虧飾演議員的莊凱勛：「議員油嘴滑舌超會哦，帽子反戴就開始要把妹了！」但飾演徐梓薇的張榕容在直播中回應：「不愛這些爛招啦！」

面對接下來新集數中的案件發展線索，歐陽倫說：「這是開始抽絲剝繭的時候，觀眾可以思考跟猜測一下，這些不同時期的相同犯案手法都是出自同一人的嗎？還是其實是不人同呢？」魏蔓說：「關於我真正的死因，下周開始會慢慢揭曉，到底是林明杰還是胡大東或是還有其他人有嫌疑呢？大家可以推理一下。」而張榕容則想提醒觀眾：「大家不要忘記為什麼胡大東會在我們身邊繞來繞去，也不要忘記「眼鏡」被我一槍殺死的這件事，我們才正要步向塵沙惑的核心。」此話一出魏蔓則笑說：「小隊長的推理能力一定是看漫畫累積出來的！」

在最新集數的預告中，逐漸被暗黑自我吞噬的家豪吶喊：「學姊，你有打從心底恨過一個人嗎？那些口口聲聲叫人放下仇恨的人，他們真的知道仇恨是什麼嗎？」而梓薇與啟逍將如何找到家豪藏匿受害者之處？啟逍激烈咆哮：「你要打死他是不是？」梓薇勸：「陳家豪，把槍放下！」究竟兩人是否能阻止家豪動用私刑報仇？即將在本週日晚間9點於CATCHPLAY＋影音平台、HBO頻道、HBO GO同步登場的最新劇情中揭曉。