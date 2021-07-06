香港衛生署今（6日）公布，第3批約170萬劑由大陸研發的科興新冠疫苗，今日由北京運抵香港。連同首批及第2批各100萬劑科興疫苗，至今共有370萬劑科興疫苗提供港人接種。

據港媒報導，疫苗抵港後，工作人員隨即按既定程序，對有關疫苗進行檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。

連同首批及第2批各100萬劑科興疫苗，至今共有370萬劑科興疫苗供港人接種。截至昨日(5日)，香港已累績接種約168萬劑科興疫苗。