有些男人面對女色的誘惑時，完全沒有抵抗力，星座運勢網站「星座上上簽」點名，天秤座、獅子座、射手座的男人是顏值至上的「外貌協會」，如果美女對自己撒嬌，他們立刻就會被打敗，完全過不了美人關。

▍1.天秤座

天秤座本來就是「外貌協會」，天秤男更是把這個特質發揮得淋漓盡致，雖然與人相處最重要是個性是否合得來，不過天秤男對漂亮的女孩子特別沒轍。如果是長相普通的女人耍任性，天秤男連眼皮都懶得抬起一下，但若是美女就不一樣了，無論脾氣多壞，他們都能包容對方，長得好看就先加100分，更不用說美女對他們撒嬌，什麼事情都胡亂答應了，完全過不了美人關。

▍2.獅子座

獅子男很愛面子，美女人人都喜歡，能把美女追到手，會讓他充滿成就感，如果要出手，他一定會選人群中最美麗、最耀眼的那一個，如果成功和對方交往，他便會得意洋洋，連走路都有風。獅子男很有自信，追求過程會充滿熱情和毅力，為了讓美女愛上自己，他們會努力付出，無論對方說什麼都盡力達成，只要能讓對方感動，一切付出都值得。

▍3.射手座

射手男很嘴硬，總跟朋友說自己不看長相，重視感覺，偏偏每個曖昧對象都是美女。射手男擇偶最重視的就是顏值，如果對方是自己的天菜，他們就會非常執著，眼裡只容得下這一個人，就算有其他女性示好，也會被他們直接忽視，唯有天菜是自己的一切，追到手前他們絕對不會輕易罷手。