解封在即，撐過沉悶的上半年，不少人的心情都逐漸釋放，而下半年哪些生肖的運勢將會翻轉呢？星座塔羅牌專家小孟老師在官方頻道「清水孟國際塔羅連鎖」直播點名，生肖屬猴、蛇、雞、豬的人在下半年財運最好，除了能在工作上創造良好的業績，獲得加薪或升職機會，更可望透過中獎發大財。

▍1.生肖猴

在今年上半年，屬猴的人在面對客戶時，容易遇到狀況很多的奧客，需花費比以往更多的時間應對，但你付出許多卻沒有相等的回報，業績有停滯不前的狀況。小孟老師表示，「請停止苦惱，下半年起你的運勢會開始好轉！」在事業上會出現許多貴人幫助，業績表現後勢看漲，很有機會補足上半年不足的部分。

▍2.生肖蛇

屬蛇的人在下半年記得收集發票，因為你在年中很有中獎運，雖然中的是一些小獎，但也不無小補，可以分擔日常開銷。在生活中，若有朋友主動告知投資或合作生意的消息，只要能好好把握住，就能夠幫你增加財富。不過，小孟老師提醒，「不要因為便宜而購買，恐怕會被不肖賣家欺騙，買到山寨假貨或是有瑕疵的商品。」

▍3.生肖雞

屬雞的人下半年在面對新事物時，可以很快學會並且牢記在頭腦裡，你與同事之間的互動會愈來愈有默契，讓做事效率變更高。上司會想要栽培你，進而把一些重要的工作內容交給你負責，希望能藉此看到你的抗壓性與應變能力，只要你能咬著牙堅持到底，未來將會受到主管賞識，在年終時主動幫你加薪或升職。

▍4.生肖豬

屬豬的人在下半年賭運將會大旺，準備好大贏四方吧！不論買刮刮樂、彩券或福袋商品，都能有不錯的收穫，有機會抽到好獎品。至於跟親朋好友打牌，手氣更是旺到不行。但小孟老師也提醒，「賭運好的時候更要謹言慎行，才不會樂極生悲。」