人是群居動物，或多或少都期盼能被人理解及接納，找到心靈相通的知己或另一半，但是也有些人個性比較自我，不希望自己的生活被過多的人干涉。搜狐網命理專欄點名，天蠍座、巨蟹座、處女座的人天生喜歡獨來獨往，就連有心事，也不願對他人傾訴，因為他們最怕別人太了解自己，某方面來說有點孤僻。

▍第三名：天蠍座

天蠍座的人很喜歡獨自一個人生活，享受自由自在的感覺，他們不太希望被外人打擾。在日常生活中，他們從來不會主動與人分享自己的私事或心情，也不希望別人來打聽自己的消息，因為這對他們來說，會有隱私受到侵犯的感覺。

▍第二名：巨蟹座

巨蟹座是典型愛家、顧家的人，一心只有家庭，時時刻刻都以家人為重，即使有心事，他們也不會找外人傾訴，除了不希望陌生人太過了解自己，也擔心人多嘴雜，可能會為自己的家庭帶來多餘的麻煩，對於他們而言，多一事不如少一事，因此會避免過度與人親近。

▍第一名：處女座

處女座的內心世界總是讓身旁的人搞不懂，因為他們個性我行我素，做人做事都以自我為中心，只要自己開心就好，他們認為，世界那麼大，不必讓每個人都了解或喜歡上自己。即使處女座的人知道自己的風評並不好，但是他們根本不在意，非常獨來獨往。