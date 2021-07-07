鋁電容市況火熱，凱美(2375)下半年營運看好，凱美預估，第3及第4季需求應不低於第2季，凱美董事長翁啟勝表示，目前整體需求還不錯，審慎樂觀看待下半年營運。

凱美今天舉行股東會，電動車、工控及5G等新興需求激增，帶旺鋁電容需求自去年下半年一路好到今年，凱美除優化鋁電容產品組合，拉升高毛利率產品比重，亦在今年初併入旺詮，將產品線從鋁電容延伸至晶片電阻，隨著產品調整及整併效益顯現，加上凱美於第2季適度調漲產品價格，以反應上游原物料上漲成本，讓凱美今年上半年業績表現亮眼。

受惠於終端需求強勁，降低馬來西亞行動管制令及大陸地區限電衝擊，凱美6月合併營收為7.23億元，月增2.41%，年成長98.3%，再創單月歷史新高，累計第2季合併營收為21.22億元，季增23.66%，創下單季歷史新高，累計前6月合併營收為38.4億元，年成長89.72%。

近期馬來西亞疫情大爆發，馬來西亞實施無限期行動管制令，日系被動元件大廠因位於疫情嚴重區域，生產銷售受到不小的衝擊，加上鋁箔等上游原物料缺料嚴重，讓已供不應求的鋁電容供給更加吃緊，亦讓凱美下半年業績看好。

翁啟勝表示，鋁電容經過多年的淘汰賽，重大考驗期已過，大陸廠對台廠影響已經降低，審慎樂觀看待鋁電容產業前景。

在晶片電阻方面，目前旺詮馬來西亞廠區以60%人力維持運作，凱美接手旺詮時，平均每月產出約180億顆到200億顆，5月已提高到285億顆，整體而言，交貨速度仍比過去1年多還快，凱美預估，馬來西亞行動管制令對集團電阻產出量影響低於10%。

儘管IC供應不足已造成許多客戶延遲部分出貨，影響層面持續擴大，且電阻生產略受馬來西亞行動管制令影響，加上大陸各地陸續實施限電，衝擊到鋁箔生產，讓原已處於供給吃緊的鋁箔缺口進一步擴大，但部分過去受到疫情影響而停滯的產業開始出現大量需求，凱美預估，第3季及第4季需求應不低於第2季。

由於大陸持續限電，材料短缺不斷惡化，凱美電解電容產品不得不汰除部分訂單，以鞏固優質客戶；而馬來西亞電阻廠則因拉長封城，產出缺口也只能以盡力優化大陸各廠效率來應對，以確保產品交期。

凱美今天股東會通過109年財報及每股配息2元。