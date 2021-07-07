軸承廠—兆利(3548)佈局智慧型手機折疊機有成，目前折疊機佔公司營收比重已逾10%，不過由於折疊機生產難度高，目前良率仍不理想，連帶衝擊公司第2季毛利率及獲利，展望下半年，兆利表示，下半年要看缺料狀況及手機品牌客戶折疊手機新機是否推出，以及折疊手機良率是否改善，如果一切往好的發展，下半年有機會比上半年好。

兆利今天舉行股東會，兆利站穩NB及Monitor軸承領域後，將產品重心轉向可撓式螢幕的折疊手機與智慧健身器材螢幕等樞紐產品，經過一年多努力，目前已成為大陸手機品牌廠折疊手機供應商，並開始出貨。

隨著大陸手機品牌客戶折疊機出貨放量，目前折疊手機產品佔兆利營收比重逾10%，逐漸成為公司營運成長新動能。

不過，雖然折疊手機營收佔比拉升，但折疊手機樞紐因技術門檻高，至今良率仍不理想，連帶影響到兆利第2季的毛利率及獲利，公司也努力調整，希望能提升良率。

由於第3季為折疊手機客戶新舊機種交替期，兆利預估，第3季折疊式手機出貨量不會衝太高，折疊手機佔公司營收比重能否進一步拉升，須視客戶第4季新機能不能順利推出，如果折疊手機客戶新機在第4季推出且無缺料問題，第4季有機會比第3季好，下半年也有機會比上半年好。