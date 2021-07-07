傳統市場出現防疫破口，有些菜籃族擔心染疫不敢上市場和超市買菜，看好線上採買食材的龐大需求，以澎派海鮮著稱的漢來海港自助餐廳即善用本身強大的採購體系，變身為「雲端魚市場」為饕客選物，精選海港最具人氣的5大生鮮食材組合推出「防疫超值海鮮箱」，可免費宅配到府，相當具市場競爭力。

曾被評為「全台最受歡迎自助餐廳」的「漢來海港」自助餐廳，向來以新鮮、澎湃的生猛海鮮著稱於台灣Buffet界，每年用掉的海鮮食材量非常龐大，也因而培養出強大的採購能力與價格談判優勢，雖然目前配合政府三級警戒無法提供內用，但是採購資源依舊豐富，能為消費者找到品質最優的海鮮漁獲，並以最划算、最物超所值的價格供應。攤開海港「防疫超值海鮮箱」一共有5種海鮮食材，包含脂豐肉嫩的上等智利「鮭魚(中段)」、來自格陵蘭純淨無汙染海域的「扁鱈魚(中段)」、口感Ｑ彈高甜度的「生凍大白蝦」、肉質彈牙甘美的「鮮凍小卷」、富含花枝肉丁口感爽脆的「花枝丸」，新鮮豐富絕對能滿足全家大小的味蕾，讓防疫在家準備食材不費力。

漢來海港「防疫超值海鮮箱」嚴選來自各地海鮮名物，從產地新鮮捕撈後，立即以急速冷凍技術處理，牢牢鎖住其新鮮度與營養，而魚類取其最肥美的中段切片，並透過真空包裝保留鮮美滋味。所有海鮮食材均已完善處理，解凍後只需簡單的煎、煮、烤，再撒點調味即可品嘗到口感鮮甜的迷人海味，非常美味又方便。

除了吃海鮮的原始鮮甜風味外，想換換口味也不用擔心不會料理，海鮮箱隨貨還會附上料理教學QRcode，掃碼之後即可觀看主廚教學影片，將教大家如何在家輕鬆料理出多道豐富又有變化的海鮮料理。喜歡西餐料理的人一定要學做「焗烤蝦卵鱈魚」，先將鱈魚片抹上少許鹽巴、胡椒略醃後，放入平底鍋小火慢煎，煎至表面上色後即可取出放入烤盤，並擠上由蝦卵、美乃滋、檸檬汁調合而成的奶醬一同送進家用烤箱，再搭配蔬菜擺盤，就能擁有西餐廳等級的美味魚排。選用Q彈鮮甜小卷料理的「沙茶炒小卷」，則是先將小卷退冰洗淨切段備用，起一油鍋將洋蔥、青蔥、蒜苗、辣椒等炒香，加入小卷拌炒至5分熟後，再加入沙茶醬、醬油、與少許糖快速翻炒至熟透即可上桌，還有日式風味「味噌烤鮭魚」、酸辣開味的「泰式鱈魚」、道地台灣味「五味醬鮮蝦」等，讓你在家也可以享受奢華自煮料理。

漢來海港防疫超值海鮮箱即日起可透過官方購物商城線上訂購，免運宅配到府，不用冒著染疫風險去市場，只需動動手指，新鮮安全的食材就送到家！