光田醫護安排新北重症婦(右2)與家人視訊。（光田綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

新北重症婦(左)康復後積極復健，光田綜合醫院感染科主任楊清鎮(右)陪伴在旁。（光田綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

光田綜合醫院醫療團隊，順利治療新北重症婦(中)康復。（光田綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

新北市65歲婦女5月中旬確診新冠肺炎，當時北部醫療量能吃緊，緊急安排「北病南送」，送往光田醫院時已呼吸衰竭。光田醫療團隊進行插管治療21天後拔管，2次採檢確認為陰性，住院1個月解除隔離。她說康復出院後最期待回新北與家人團圓，抱到即將要出生的小孫女。

這名新北重症婦人5月19日因乳癌回醫院複診時，出現發燒症狀，醫院立即安排PCR篩檢，5月20日被通知確診新冠肺炎。5月21日安排南送豐原檢疫所，不料病情急轉直下出現呼吸道症狀，5月25日緊急轉送光田醫院，醫療團隊評估有呼吸衰竭現象，隔天立即安排插管治療。

光田綜合醫院感染科主任楊清鎮表示，患者有乳癌、糖尿病等慢性病史，她一開始狀況不太樂觀，治療過程中發生疑似小中風；在光田醫療團隊治療照護下，含氧量從最低91％逐漸恢復到98％，看到她從重症插管昏迷到拔管後復原狀況神速，醫護士氣大振，感到非常欣慰。

住院1個月期間，新北重症婦人感謝醫護細心照顧，常常幫她準備愛吃的苦瓜，還有速食漢堡，想念家人時，光田醫護也會安排視訊，讓她一解相思愁。她說，沒照顧好自己不小心染疫很自責，在確診前幾天，還跟兒子、懷有身孕的媳婦一起切蛋糕慶生，所幸沒將疫情傳染給家人，期待出院後一家團圓。

因為長達將近1個月的臥床，新北重症婦人肌肉萎縮、行動不便，因此院方安排復健，醫護與看護時常陪她在病房走走，希望協助她復健早日恢復行走能力，回到最思念的溫暖家中。

新北重症婦人努力復健，不必再靠著助行器行走。「我得過乳癌，又經歷肺炎，生命最艱辛的都過去了，希望接下來每一天都能健康快樂！」她豁達表示，自己的父親高齡91歲還需要她來陪伴照顧，即將迎接小孫女出生，歷劫重生很知足，認為沒有比健康更重要的事了！

光田綜合醫院副院長張家築呼籲，目前疫情確診案例雖逐漸下降，但變種病毒變化多端難測、傳播力強，希望國人千萬勿鬆懈，做好防護、保護好自己，就是對醫護最大支持與幫助。