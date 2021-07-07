連鎖早午餐揚秦國際企業（2755） 今（7）日公布六月及第二季自結營收報告，六月營收1.21億元，年減0.66%，月減3.20%，但第二季營收3.84億元仍創歷史同期新高，季增1.56%，年增8.84%。累計今年上半年營收共7.6億元，年增10.90%，也為歷史同期新高。

展望後市，隨疫情漸趨穩定，內用限制逐步放寬後，揚秦旗下「麥味登」與「炸雞大獅」雙品牌將轉守為攻，全面啟動展店計畫，擴大市占。

揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，疫情下的餐飲業舉步維艱，嚴禁內用的措施更重創國內餐飲業，縱使揚秦旗下品牌立於民生消費的剛性需求，影響相對較小但也很難完全倖免，六月營收較去年同期微幅下降。隨著三級警戒延長，整體創業市場因疫情而持續呈現觀望，展店動能遲緩是營收未能突破的主因。

揚秦在疫情最嚴峻的時候，第二季仍能穩守整體營收正成長，主要歸功於麥味登早午餐的營運特性與民眾的消費習慣。國人普遍重視早餐，早午餐是外食市場的剛性需求，而早餐店本就是內用與外帶兼具，消費者很能適應僅提供外帶的轉換。麥味登門市高規格的防疫規範，不僅增強消費者信心，麥味登APP線上點餐付款的低接觸餐飲服務，也能夠符合消費者「點餐不接觸、取餐不用等」的安心購餐期待。

目前，揚秦旗下「麥味登」總店數850家，「炸雞大獅」海內外店數50家。微解封有望，揚秦旗下各品牌仍將以「防疫優先」，落實餐飲業防疫指引，保障消費者與員工的健康與安全。疫苗陸續施打後，內需市場的復甦力道轉強，更有利「麥味登」與「炸雞大獅」拓點展店。此外，炸雞大獅首度在7-11上架的「冷凍炸雞便利包」，一上市便銷售暢旺，不僅帶動營收，更大大提升「炸雞大獅」品牌知名度，也將有利於加速展店。