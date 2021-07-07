針對白宮印太事務協調人坎貝爾表示，美國支持台灣尊嚴，維持台美堅實的非官方關係，不支持台獨。台北市長柯文哲今天表示，坎貝爾講的話，是預料中的事，符合美國務實外交政策。

柯文哲是在今日北市疫情記者會中，針對媒體詢問有關美方表態不支持台獨一事，做出上述回應。關於坎貝爾發言內容，柯文哲說，事實上包括他本人在2019年5月與美國國務院，跟美國國安會、國防部很多官員談過，非常清楚美國是成熟國家，坎貝爾講的話反映美國務實外交政策，一方面支持台灣，但也不希望台海有一方因為冒進造成衝突，坎貝爾講的話，預料中的事，符合美國務實外交政策。

坎貝爾表示美國不支持台獨的相闗談話，今在國內政壇引發不少討論。國民黨呼籲蔡英文總統應清楚說明兩岸關係。而外交部則回應，中華民國台灣是一個主權國家，這是事實，也是現狀。我國政府一貫以穩健務實的態度審慎處理兩岸關係。