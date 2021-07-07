台北市警察局長陳嘉昌16日將退休，接任人選成為警界熱門話題，而台中市警局長楊源明接任呼聲最高，台北市長柯文哲今被問到，中央是否因選舉考量為2022布局，柯文哲說，警察最重要工作是治安、交通和為民服務，過去警察人事是一條鞭，只要能做好份內工作，不會有太大干預，但不要把警察當作選舉動員的樁腳。

柯文哲表示，只要能做好份內工作，對於警察局長的人事不會有太大的干預，至於選舉考量是壞習慣，不要把警察當作選舉動員的樁腳，這是很不健全的態度。