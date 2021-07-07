台大公衛流病與預醫教授陳秀熙今天獲邀至國民黨中常會演講，他提到，面對新冠肺炎病毒不斷變異，政府的防疫政策也要有所改變，他舉Delta病毒為例，傳染趨於年輕化，若有接種疫苗，可防範重症死亡，也藉機感謝鴻海創辦人郭台銘、台積電捐贈1000萬劑BNT疫苗，以科學角度而言，應優先給12至30歲人接種。

陳秀熙說，有接種疫苗的國家，死亡率大幅下降，因應印度Delta變種病毒，英國根據旅遊史實施不同檢測標準，利用應用程式監測症狀，這都是未來要思考的重要方針，面對新冠肺炎病毒不斷變異，防疫政策在思維上也要有改變。

以印度變種病毒為例，陳秀熙表示，除了典型症狀改變、傳播力變強、增加住院風險等，更重要的是傳染趨於年輕化，造成花比較長的時間康復，「密閉空間密集接觸，只要脫下口罩百分百中（指遭感染）」。

陳秀熙強調，接種疫苗格外重要，尤以接種2劑的保護力較佳，各國混打疫苗實證經驗，發現第1劑打AZ疫苗，第2劑打輝瑞，抗體中和濃度增倍，至於染疫者是否打疫苗，科學證據贊成再打疫苗，因抗體中和濃度會增強。

陳秀熙特別提出「迪士尼疫苗政策」，由於印度變種病毒在年輕人增加比例最高，其中5至12歲及18至24歲增加5倍，年輕人是未來主人翁，目前僅有BNT有針對12至15歲作三期臨床。

陳秀熙也特別感謝鴻海創辦人郭台銘、台積電捐贈1000萬劑BNT疫苗，他認為基於科學理由，應把這1000萬劑優先開放給12至30歲民眾接種，全天下父母心，會反對孩子打疫苗受到保護嗎？

國民黨主席江啟臣聞言後也表示贊同，他說，即將參加指考的考生與家長十分擔憂沒有疫苗可打，卻要面臨群聚風險，呼籲政府超前部署要加緊腳步，提前部署讓民眾能接種到第3劑疫苗。