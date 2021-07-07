根據駿利亨德森投顧（Janus Henderson）周三發布的研究報告，全球企業的債務淨值今年估將增加多達6000億美元，這是因為企業開始花用在疫情期間積累的現金。

駿利亨德森投顧表示，全球企業去年借款金額創下歷史新高，達到1.3兆美元，但支出卻相當保守，使其坐擁的現金達到約5.2兆美元。因此，2020財年的債務總額增加了10.2%，達到13.5兆美元，創下歷史新高，而債務淨值僅小增至8.3兆美元。

隨著經濟復甦站穩腳步，該投顧預估自今年下半年起，企業的資本支出、股利發放和股票回購規模都將大幅成長，這樣大手筆的支出，將使全球企業債務淨值到今年底增加5000億～6000億美元，達到8.8兆～8.9兆美元。

此外，該投顧表示，儘管通膨可能升高，但隨著經濟復甦，以及受惠於支持性的貨幣政策，信貸品質改善提供了投資機會。尤其是被稱為垃圾債的高收益債今年表現亮眼，因為該資產較不受基準利率的變動影響。

該公司正壓寶去年一些「墮落天使」的復甦，也就是在疫情期間失去投資級評等的公司，尤其是食品飲料公司，如卡夫食品集團（ Kraft），還有一些汽車製造商，如福特。

此外，駿利亨德森投顧預估債務違約率仍將偏低，可能不到1%，到2022年也只會略為升高，不過該公司警告航空和休閒等產業仍然很脆弱。