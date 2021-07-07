北市7家醫院7日上路免費PCR篩檢，首日篩出6名陽性確診者，市長柯文哲表示，以後預約僅限今天或明天，沒理由預約一周後的PCR篩檢，這不合常理，雖是免費，但希望市民合理使用，總要有接觸史、旅遊史或有症狀，不要有事沒事就來做。

副市長黃珊珊表示，北市推出的7家醫院免費PCR檢測，已篩了4790人，若再加上外面4個機動站，則共篩檢2427人，目前有6個陽性確診者被找出來，現在聯合醫院5院區、關渡醫院、萬芳醫院都有預約，鼓勵有接觸史、旅遊史，以及與特定足跡重疊的民眾出來篩檢，希望大家也都能夠自我監測，若有狀況來篩，也都不會拒絕。

柯文哲說，7家醫院設免費PCR篩檢，第一個考慮是社區的「可近性」，一開始一個院區1天限定320名額，會視狀況需要再提升，另外以後預約僅限今天跟明天，沒理由預約一周後的PCR篩檢，這不合常理，雖說是免費，但仍希望合理使用。

柯文哲表示，總要有接觸史、旅遊史或有症狀，並不是有事沒事都來做，此外也考慮假日的情況，名額可能沒那麼高，這項政策就是先上線，過程會再慢慢修正，名額也會再調整，希望市民合理使用。

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