白宮印太事務協調官坎貝爾說，美國支持台灣尊嚴，維持台美堅實的非官方關係，不支持台獨。國民黨前主席朱立倫今天表示，顯示拜登政府穩健務實的外交政策，從「對抗衝突走向競爭合作」的整體格局出發，開始出手重整美中台關係。

針對坎貝爾的談話，朱立倫說，民進黨長期錯誤的政策跟訊息，讓美國再次重申「不支持台獨」，務使不讓區域和平穩定再掀波瀾，並在既有框架下穩定發展。

朱立倫指出，與盟友和區域鄰國共同努力，讓兩岸關係從需要美國與各方費心維繫的「危險平衡（dangerous balance）」朝回到「和平大橋（peace bridge)」邁進，這是國民黨對區域穩定負責任的態度與奮鬥目標。

朱立倫強調，反對台獨，堅守「中華民國，民主自由」的立場，與全球民主陣線的友人並肩努力，確保區域的自由開放以及和平穩定發展，才是台灣應該走的道路。

談到美國在台協會台北辦事處長，由酈英傑（William Brent Christensen）正式交棒給孫曉雅（Sandra Oudkirk），朱立倫說，孫曉雅對台灣很熟悉，曾多次讚揚台灣民主並強調美國支持可信賴的夥伴台灣，期待台美關係持續深化，未來在各領域全面合作。

朱立倫接著說，由衷感謝酈英傑與前AIT副處長谷立言（Raymond Greene）對台美關係的重大貢獻，酈英傑先前協調美國250萬劑疫苗送抵台灣，對台灣來說是即時雨，谷立言是第一島鏈專家，對台事務相當細膩，期待他上任美國駐日代理大使之後的美日台三方合作，祝福他們一切順利，後會有期。