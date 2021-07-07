國內疫情延燒，被外界視為造成台灣從防疫優等生變吊車尾關鍵的3+11破口，決策過程始終諱莫如深，指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎在談話節目中踢爆，專家會議從來沒有討論過3+11，那是指揮中心自己的會議。對此，台灣民眾黨發言人楊寶楨表示，政府說真話很難嗎？難道指揮中心真在護航「藏鏡人」嗎？

台灣民眾黨發言人 楊寶楨。(圖/摘自 楊寶楨臉書)

民眾黨立委邱辰遠7日臉書貼文表示，過去中央疫情指揮官陳時中先是自爆式的甩鍋給陳宗彥副指揮官，後來又改口說是他做的決策他負責；要指揮中心拿出會議記錄也是先說有紀錄，後來又改口都是作戰會議沒有會議記錄；又說都有專家背書決策，現在終於被揭穿，根本就沒有專家背書，證明陳時中與指揮中心從頭到尾滿口謊言。

邱臣遠強調，明明有去年各國的防疫經驗可以借鑒，疫苗才是防疫的終極手段，政府卻明知而不為，導致台灣防疫先強後乾，繼上週彭博社的53大經濟體評比倒數第10名，昨天經濟學人50國防疫韌性排名繼續滑落為倒數第2名。曾經自豪的世界防疫前三名優等生，自甘淪為國際疫苗乞討國，讓國人每天追疫苗，這是多大的迷航。

楊寶楨同日也在臉書分享邱臣遠貼文指出，李秉穎、陳時中、陳宗彥之間，到底誰在說謊？政府說真話很難嗎？難道指揮中心真的在護航「藏鏡人」嗎？