【LIVE直播】趙少康對上柯文哲 拋「8個關鍵」直球對決

台北市長柯文哲7日晚間上中廣董事長趙少康直播，趙少康問，綠媒每天都在罵柯，民眾擋民調卻上升，柯是否民調愈打愈高？柯笑說，很悲哀，現在黨政軍媒合一就是民進黨，雖然現在民調被打高，但天天搞認知作戰打他還是有效，「我從49台看到56台，每天都在打我，我都懷疑自己是共產黨了！」

柯文哲說，綠媒常常用截圖或截一小段話來講，都不公開整段話，這很悲哀，讓他想到《1984》、《動物農莊》，台灣今天怎會變這樣？以前說黨政軍撤出媒體就是民進黨，結果現在政媒合一，他民調最後1名時，民進黨就放心、不打他，現在他民調高就打。

「天天打我還是有效！」柯說， 他2016年時，年輕人支持度有74％，但現在每天罵他檳榔、西瓜、叉燒包，這還是有效，但他怎會是紅的？大家都曉得他是228家族，他也不可能當義和團，。

趙少康問「你是支持台灣尊嚴，不支持台獨？」柯說，對啊，民進黨每天搞認知作戰，2012年就在台灣徹底實現，這是悲哀的國家，他還沒想出該怎辦，每天一直挨打，他從49台看到56台，都不禁懷疑自己是共產黨，這太過分，現在只能安慰自己是不是因民調高才被打。