連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)今（8）日召開股東會，董事長吳伯超表示，集團目前在全球已有超過1100家茶飲門市，在中美2大市場持續深化、配合茶飲旺季到來，對茶飲營運後市樂觀看待。同時，近期針對茶飲及餐食持續布局及策略結盟，近期將有好消息公布。

雅茗此次股東會亦完成董事改選，新任4席董事為董事長吳伯超、特助陳佑真、購銷部顧問吳華昭、雅茗國際法人代表顏賢銘，3席獨董為國揚董事長林子寬、創拓國際顧問董事長司徒嘉恒、杜啟堯。會後董事會推選吳伯超續任董事長。

雅茗2020年營運受新冠肺炎疫情衝擊，但營運已在去年下半年顯著回溫。2021年前5月自結合併營收6.83億元、年增達38.67％，首季歸屬母公司稅後淨利0.2億元、每股盈餘（EPS）0.57元，較去年同期虧損0.53億元、每股虧損1.57元谷底顯著轉盈。

展望今年，吳伯超表示，疫情仍對全球經濟造成頗大影響，特別是亞太市場的觀光餐飲、零售業所受衝擊更大，不少業者黯然退出市場。不過，雅茗在開源、節流策略及加強布局美國市場力道並行下，使營運動能持續不減，一系列變革策略帶動效益將逐步顯現。

吳伯超指出，今年美國市場布局將是營運策略核心，隨著疫苗施打普及，美國經濟活動已經復甦，集團美國營收占比亦逐年提高。過去透過「築高牆、廣積糧、齊分享」營運策略，打造「Happy Lemon Happy Everyday」的品牌形象，已在美國市場發酵。

吳伯超表示，主力茶飲品牌「快樂檸檬」今年適逢成立15周年，目前北美展店已超過70家，且在手加盟訂單仍有逾30單，已是美西地區茶飲強勢品牌。集團目標3年內在北美市場開展超過200店，使美國市場成為中國大陸以外的另一營運主支柱。

中國大陸市場方面，雅茗集團茶飲布局以「快樂檸檬」為旗艦品牌，除了已深耕20多年的完整通路布建外，亦同步布局茶飲產品端，以不同品牌、不同價格，瞄準各市場、各價格帶消費者，創造最大的平台經濟。

吳伯超指出，雅茗將攜手瑞典知名Oatly燕麥奶品牌，成立新品牌「Mr.Oat」進行全中國大陸市場營運合作。新團隊成員皆是重量級行家，瞄準喜關注健康環境的客群，主打新式茶飲、輕食結合燕麥奶，預計年底前在上海展出首店。

除了持續穩健發展茶飲本業外，吳伯超也透露雅茗再度展開餐食市場布局，目前已在運作中，很快就會有好消息公布，屆時集團在餐飲市場上的布局更趨完整，形成多角化發展，進一步增添營運動能。