美國職籃鳳凰城太陽與密爾瓦基公鹿的總冠軍賽週三打完第一戰，由太陽以13分之差拿下首勝，公鹿隊王牌字母哥(Giannis Antetokounmpo)不顧膝傷強行上場提振了不少士氣，但太陽隊的後場指揮官保羅(Chris Paul)求勝慾望極強，全場19投12中，用32分外加9籃板的頂級表現讓觀眾知道熬了16個賽季的他有多想拿冠軍。總冠軍賽第二戰將在台灣時間7/9(五)上午09:00展開，究竟兩軍會擦出甚麼火花呢？

太陽與公鹿碰頭有三個指標值得大家琢磨，首先來看到『籃板』，太陽例行賽場均籃板42.9顆(聯盟第23)，季後賽提升至44.0顆(季後賽16隊排名第4)，至於公鹿例行賽48.1顆(聯盟第2僅次爵士)，季後賽進步到49.7顆(季後賽16隊之首)，可見基本狀況下雙方在籃板能力是有一定差距的，但不要忘了公鹿近50顆籃板球之中有超過1/5是字母哥搶的，總冠軍首役字母哥更是一人捨命搶下17顆籃板球，公鹿全隊籃板才因此以47:43稍勝太陽，帶傷上陣、上場時間又受到限制的字母哥日後在籃板球方面還能夠凱瑞(Carry)公鹿幾場？

再來談談『三分火力』，以例行賽來看公鹿無論是三分場均命中數(14.4球聯盟第5)還是命中率(38.9聯盟第4)都優於兩項數據位於中段班的太陽，想不到的是公鹿季後賽三分表現大幅下滑，三分場均命中數掉到11.6顆(季後賽16隊排名第10)，命中率更是只剩下31.9%(倒數第3)，總冠軍賽第一戰雖然公鹿發揮出季後賽難得的三分水準(全場三分36投16中，命中率44.4%)，但還是沒能拿下比賽，白白浪費掉了本場難得的好手感，反觀太陽首役三分球34投11中(命中率僅32.4%)，5投0中的克勞德(Jae Crowder)以及8投1中的布克(Devin Booker)兩位射手都沒發揮出應有水平，看來公鹿想要靠回穩的三分來討到與太陽對戰的優勢恐怕不是那麼容易。

最後是『罰球』，一般來說進攻模式更偏向衝擊禁區的公鹿會有比較多的上罰球線的機會，但進入總冠軍賽防守更扎實、肢體碰撞更多，對於保羅、布克這等機靈(會騙犯規)的後衛將更有優勢，罰球次數扯平的情況之下，關鍵會聚焦在罰球的『命中率』，例行賽太陽罰球命中率83.4%(聯盟第2)、公鹿76%(聯盟第23)；季後賽太陽罰球命中率提升至87%(16隊居冠)、公鹿則掉至70.6%(16隊倒數第2)，翻開冠軍首戰的罰球數據，太陽是精美的26罰25中、公鹿則16罰僅9中，雙方在罰球上就差了16分之多可見一斑。

以上三大指標都透露太陽本季有更高的機會奪得冠軍，本週五系列賽第二戰大家可以把握好太陽在主場的場次，推薦『太陽讓分過盤』。系列賽正確結果的部分，估計不出5場太陽即可拿到2021年美國職籃的總冠軍。