延後一年的「2020東京奧運」將於7月23日到8月8日登場，中華代表隊66位參賽選手即將出發參賽，其中就有14位來自新北的高手，約占4分之1強，市長侯友宜在出發前跟選手們視訊加油，因為疫情台灣不能組加油團去現場，一定會當選手最大的後盾，把疫情控制好守護在台灣的家人。

東京奧運倒數12天，選手們已經進入最後整備階段，市長侯友宜特別利用大家訓練的空檔時段，為大家加油打氣，勉勵大家要全力以赴，為自己寫下歷史，也為國家爭光，參與視訊包括3度進軍奧運的射箭高手雷母雷千瑩、2度挑戰奧運的划船甜心黃義婷，以及同樣2度參賽的桌球選手陳思羽。

還有拳擊林郁婷、桌球選手鄭先知、舉重選手陳玟卉，雖然是第一次挑戰奧運，早有各大國際賽的豐富經驗，展現女王般的氣勢，表示很興奮可以挑戰運動最高殿堂；還有幾位年經小將，18歲的體操選手丁華恬，是這次中華奧運代表隊最年經選手，還有19歲跆拳道選手羅嘉翎、20歲的射箭選手湯智鈞，雖然生澀有點緊張，非常開心自己有機會可以參賽。

侯友宜跟選手們分享，每天早晨的運動是自己最享受的時光，很羨慕運動員可以全心全力在運動場上揮灑汗水，要有好的表現一定要堅持不懈努力練習，尤其這一年多的全球疫情，出國比賽更是要承受高風險跟高壓力，除了選手，也感謝教練辛勞勤付出與陪伴，拳擊教練曾自強、體操教練蔡恆政，也一起參與視訊互動，選手跟教練們對這次參加奧運都展現十足的信心。

體育處表示，繼東京奧運後，國內最大運動盛事「110年全國運動會」將於10月16日到21日在新北市登場，包括這次奧運明星運動員，全運會的社群，將持續更新分享奧運以及選手的最新資訊，也舉辦網路活動揪大家一起為選手加油。

體育處說，即日起至7月20日止，舉辦網路活動【全運會倒數100天】用行動力挺運動員，只要一起完成「與100相關目標」，就有機會抽好禮，活動詳細辦法請見【110年全國運動會在新北】粉絲團。