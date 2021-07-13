運彩足球「正確比數」簡單、好玩、賠率高，不少購券者喜歡以「包牌的方式」來增加中獎機會，有位虛擬會員除了「包牌」自己看好的選項外，又從已經包牌買的選項再「加碼」，竟然讓他多抱回50萬元獎金。

運彩足球包牌 加碼這1組多賺50萬獎金

足球「正確比數」說明。(台灣運彩提供)

運彩足球「正確比數」是賠率相對高的一種玩法，少則5、6倍，多則500倍，如果中獎獎金，獎金往往都非常可觀，就好像是中樂透一樣，加上中獎機會相對高，因此廣受熱衷「以小投注大回抱」消費者的喜愛，尤其世足之後更加明顯，可以「單買」或搭配「包牌」、「串關」、「過關組合」等投注方式。

「包牌」與「加碼」說明。(台灣運彩提供)

「包牌」就是幾個可能中獎的選項同時一起投注(即包起來投注)，中獎機會較高，適合穩健型的購券者。包愈多個選項中獎機率愈高，當然也要同時考量獲利率，如何在可接受的中獎機率下有一定程度的獲利，是購券者考量及權衡的重點。而「加碼」就是在已經投注的選項中，對特別看好的選項再提高投注金額。

「包牌」投注足球「正確比數」抱回10萬元獎金。(台灣運彩提供)

3/22(一)凌晨01:37:02有位虛擬會員用1600元鎖定「色格拉布魯日 Vs.根特」及「普埃布拉Vs. 托路卡體育」2場足球比賽的「正確比數」玩法進行包牌，前1場包牌2組，分別是「3：3 賠率45倍」及「4：4 賠率450倍」，每組200元；後1場包牌6組，分別是「3：3 賠率75倍」、「4：4 賠率500倍」、「2：4 賠率80倍」、「3：4 賠率225倍」、「4：2 賠率140倍」及「4：3 賠率300倍」，同樣是每組200元。

「加碼」投注看好選項讓他多抱回50萬元獎金。(台灣運彩提供)

觀察其投注紀錄，發現15秒後(即01:37:17)他又就後1場的「正確比數」「3：3 賠率75倍」及「4：4 賠率500倍」加碼包牌投注每組1000元。前1場「色格拉布魯日 V.根特」的比賽結果0：1，他沒有中獎；後1場「普埃布拉Vs. 托路卡體育」的比賽結果4：4，他原先包牌8組中的1組200元中獎500倍，可抱回10萬元獎金(200元X500倍=10萬元)，另外額外加碼的2組中也有1組1000元中獎500倍，可抱回50萬元獎金(1000元X500倍=50萬元)，合計中獎60萬元，相當不錯。

喜愛運彩的朋友們也可以參考這位會員「包牌」高賠率玩法，並就較有把握的選項進行「加碼」，兼顧整體中獎機率及中獎倍數。