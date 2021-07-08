暑假宅在家，英英美代子寫書法，有機會拿5000元禮券！嘉義市政府警察局舉辦青春專案預防犯罪宣導「學生書法比賽」，就讀嘉義地區學校或設籍地在嘉義的學生可以送件參加，收件自即日起至今年8月1日截止。

市警察局表示，本次比賽組別分為國小中低年級組（1至4年級）、國小高年級組（5、6年級）、國中組、高中組等4組，各組錄取前3名，第1名禮券5000元、第2名禮券3000元、第3名禮券2000元、佳作獎各組各5名、禮券各500元。

作品內容以防制少年接觸新興毒品與被害、防制少年被吸收加入幫派、防制少年參與詐欺集團及網路賭博、避免兒少遭色情行業利用等4大主軸，反毒、反幫派、反詐欺、反網路賭博、反性剝削等青春專案預防犯罪宣導之資料、標語為主。

市警局表示，作品送件可逕寄「嘉義市東區中山路195號嘉義市政府警察局少年警察隊」，若現場送件，則逕送「嘉義市東區體育路37-2號政文堂筆墨莊」，頒獎日期視防疫警戒解除情形，另行通知。