因應北農疫情及台北市政府要求，屏東縣政府已再次啟動「北農專案」，為農產貨運人員進行公費PCR篩檢。屏東縣長潘孟安表示，屏縣批發市場、農會、合作社及貨運業者均列為重點宣導防疫主要對象，已要求落實場域及相關人員防疫措施，以維護人員健康及確保運銷秩序。

農業處指出，在北農爆發第一波人員染疫時，縣府立即啟動「北農專案」，6月22日匡列曾涉及北農足跡的215人進行疫調及篩檢，並防範未然，迅速決定擴大篩檢，於屏東市國仁醫院、和生市場、潮州鎮茂隆骨科、恆春鎮南門醫院設立四處篩檢站，自6月22至7月2日共採檢1450人，PCR檢測全數陰性。

日前台北市政府公告7月7日起須持有效期間7天內PCR篩檢陰性證明，才能進入果菜批發市場，雖然北市府於市場附近設立快篩站，但中南部農產貨運因車程距離，到達北農卸貨通常為半夜至隔天凌晨2、3點，貨運司機及搬運人員根本無法在北農所設的快篩站檢測。

為解決農友困擾及協助農產順利運送，屏東縣政府7月5日啟動第二次「北農公費PCR快篩檢測專案」，在屏東市國仁醫院、潮州鎮茂隆骨科、恆春鎮南門醫院設篩檢站，針對縣內農會、合作社等往來北農的貨運司機、搬運人員受理申請，截至7月6日下午4時截止有140人申請篩檢。

農業處表示，台北農產運銷公司所轄農畜批發市場是全台最大的果菜及禽畜銷售地與集散中心，為避免縣內農產運銷受阻，縣府已強化各產銷場域防疫措施，也希望農友配合，確保自己健康也讓消費者安心。