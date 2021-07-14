新北市順益汽車泰山營業昨有2名員工確診，新北市長侯友宜下令該公司休息2天，新北市長侯友宜今在疫情應變會議表示，業者配合停止營業並清消篩檢，13日已成立三方LINE群組及時通報系統，並進行全面篩檢，順益34名員工及隔壁同一家裕益公司83名員工PCR篩檢均為陰性，另還有9人還須追蹤掌握檢測等待結果。

侯友宜說，15日復業時，業者須持陰性證明才能進公司上班。