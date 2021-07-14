新北泰山順益汽車員工PCR結果出爐 明日復業持陰性證明進出 15:312021/07/14 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市順益汽車泰山營業昨有2名員工確診，新北市長侯友宜下令該公司休息2天，新北市長侯友宜今在疫情應變會議表示，業者配合停止營業並清消篩檢，13日已成立三方LINE群組及時通報系統，並進行全面篩檢，順益34名員工及隔壁同一家裕益公司83名員工PCR篩檢均為陰性，另還有9人還須追蹤掌握檢測等待結果。 侯友宜說，15日復業時，業者須持陰性證明才能進公司上班。 13~15日 開放18歲以上疫苗接種登記 拉法葉案軍火商汪傳浦不法所得 高院裁准沒收5億餘美元 #新冠肺炎 #台灣 #順益 #篩檢 #汽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1分鐘讀財經》萬海老大8天內洩敗象 散戶棄船票狂追台積電 08:272021/07/14 財經 重災區解封有步驟 侯友宜：19日會有新一波解封類別 09:072021/07/14 生活 微解封 合歡山看日出 科博館瘋恐龍 04:102021/07/14 地方新聞 社區長照機構解封 陳時中：盼減輕家庭照護壓力 14:282021/07/14 生活 616公車駕駛確診 匡列56人PCR 篩檢結果出爐 12:512021/07/14 生活 慘遭新冠攻擊 英航母印太巡航約百人打了疫苗還確診 13:542021/07/14 軍事 616公車司機染疫 雙北急匡56人 04:102021/07/14 焦點要聞 直播》好消息 三級滿2月新北首「見零」 侯友宜曝解封步驟說明 14:422021/07/14 生活 台南委外古蹟林百貨、十鼓等13處場所解封 13:242021/07/14 生活 長照機構解封規畫 工作人員需8成接種 04:102021/07/14 焦點要聞 黃珊珊》星期四環南市場大篩檢 09:092021/07/14 生活 生活熱門新聞 堅持打莫德納恐GG 陳時中：未來接種以AZ為主 - 生活 國民黨聯合4縣市自購BNT 陳時中提一條件 - 生活 疫苗可混打？張上淳鬆口：符合一條件可放行 - 生活 想等BNT？前台大醫揭最慘下場：我不想烏鴉嘴 - 生活 本土新增17例 6人死亡 北巿確診10例最多 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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