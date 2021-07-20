基隆市連續7天「嘉玲」，今天破功新增3例確診個案，其中1名為富邦人壽保險業務員，匡列132人進行PCR篩檢、184人進行快篩，共316人，另2名個案則是該名保險業務員客戶，基隆市長林右昌表示，確診者皆與大台北生活圈朋友傳播鏈有關，大多搭乘台鐵區間車往返。

基隆市政府下午舉行防疫記者會，公布確診個案，其中案15538為30多歲男性，從事富邦人壽業務員，是台北市確診個案接觸者，7月11日與確診友人一同到朋友家中聚餐，18日接到友人染疫消息，自行買快篩試劑呈現陽性，再到醫院PCR採檢確診，CT值21.97，目前無症狀，已收治基隆長庚醫院。

林右昌指出，個案因職業關係接觸者較多，目前已匡列132人進行PCR篩檢，包括居家隔離12人（親友6人、職場密切接觸者6人）、自主健康管理120人（職場同仁），另擴大匡列184人進行快篩。

另2名確診個案皆為案15538保險客戶，是一對夫妻，丈夫（案15539）在台北市重慶南路某補習班工作、妻子（案15540）在台北市松山戶政事務所上班。丈夫15日出現症狀，曾到診所拿藥，18日因症狀未改善，與妻子一同在家自行快篩陽性，2人再前往醫院進行PCR採檢確診。

基隆市政府指出，丈夫CT值15、妻子CT值30，皆已收治部立基隆醫院，分別匡列親友3人，職場部分由北市匡列。

林右昌進一步公布相關足跡，3名確診個案皆搭乘台鐵區間車往返基隆、台北，包括基隆站、七堵站、八堵站、松山站、台北車站、板橋站，其中案15540於12日後回到公司辦公，每天上班皆搭乘R82到台鐵或返家。

林右昌說，這次確診個案染疫後主動通報職場長官，讓北市府能立即處置、應變，是值得肯定的事，他說，基隆昨天上午從醫療端接收到資訊，立即展開疫調，也謝謝北市昨天中午關心確認，並交換資訊，市府團隊昨晚將疫調結果上傳到系統，並同步寄資料給台北區管中心，未來將與北市合作，盡速阻斷傳播鏈，控制疫情。