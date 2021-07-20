由陳零九、小賴主持《食尚玩家魚肉鄉民》因應三級警戒持續暫停外景，並在謹慎遵守疫情規範及錄影人數控制下，推出線上版網路節目，介紹宅在家可以享用的外送美食。小賴分享前陣子因搭擋陳零九確診新冠肺炎，直呼待在家隔離了21天「超無聊」。

陳零九尚在休養中，小賴首次嘗試自己主持，俏皮地在桌上放著貼有陳零九照片的人偶與之互動，並問觀眾：「只有我主持會不會覺得空虛？」而防疫期間在家都叫外送的他，也透露自己叫外送的頻率太頻繁，家裡方圓百里的店家已經都吃過了，覺得觀眾或許會有這個困擾，便搜刮一些外送餐廳推薦給大家。知道即將錄影，他更是從前一天半夜就開始沒吃東西，決定留一整天的胃給美食。

小賴也談及為何要去做PCR篩檢，他無奈表示有特別詢問過1922，並依照「只要沒有發燒就不用去篩檢」的政府規範走，所以原先不打算篩檢。但後來每天都有非常多網友會關心狀況「怎麼不去篩檢」或質疑他在隱匿病情，便想說圖個安心，也讓身邊的人放心就去了。回憶起篩檢當天狀況，小賴表示那天頂著大素顏出門，還是馬上被護士認出，結束後的感想是「不會痛欸」，並笑說不知道是不是護士認出我了所以比較溫柔。此集節目將在今晚22點於《食尚玩家》YouTube、Facebook、APP同步首播，