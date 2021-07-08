印第安車主俱樂部捐贈香港高人氣伴手禮小熊餅乾，供牧心公益義賣。（莊哲權攝）

台東牧心智能發展中心憨兒「阿文」因疫情宅在家近1個月， 每天打電動，玩手機，他說，很開心又可以上班賺錢；牧心主任許秋霞表示，疫情大爆發以來，收入銳減2／3，挺過艱難的6月後，國內疫情趨緩，庇護工場日前復工，憨兒分流上班，牧心可以正常營運，家長也減輕許多壓力。

許秋霞表示，受疫情衝擊，牧心日間照顧、庇護工場都停擺，自營及捐款的收入短少2／3 ，所幸受到許多社會大眾幫忙，平安度過最艱難的6月，隨著國內疫情漸平穩，縣政府發文，庇護工場可以復工，憨兒採分流方式上班，中午前讓他們下班，避免群聚共食。

她說，庇護工場關閉期間宛如空城，自治能力弱的憨兒宅在家無所事事，生活不規律，家長因無法放心上班也成為很大的負擔，工場復工後，家長壓力減輕，孩子也能靠自己的雙手賺錢，憨兒們如同螞蟻雄兵般分工合作，牧心也才能大量生產，有了收入，孩子們薪水才穩定。

另外，印第安車主俱樂部8日捐贈空運來台的香港高人氣伴手禮小熊餅乾120盒，只要捐1500元給牧心，不用出國就可以得到1盒，預計會有18萬元的收益，目前已有40盒被認購，同時，該俱樂部也發起小額捐款，為牧心募得18萬元。

珍妮曲奇小熊餅乾發言人周海峰表示，去年與牧心結緣，有感疫情三級警戒營運不易，遂與同樣來自香港的許秋霞討論，期望透過捐贈小熊餅乾義賣，為牧心解燃眉之急。

許秋霞說，疫情期間社福團體都很辛苦，努力撐過6月，庇護工場開始營運，小額捐款也已到位，7月份應該會更樂觀。