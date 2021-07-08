「三級警戒一宣布延長，電影院營業有比幼兒園復課重要嗎？」中央流行疫情指揮中心8日拍板三級警戒再延2周，台南市上月底已有2家私幼停業，公私立幼兒園教職員8日起開打疫苗，私幼原盼下周一解封，13日即可復課，如今落空。

台南市幼教協會理事長李淑鈴說，這波停課，業者極限是撐到7月底，若8月不復課，恐再有幼兒園倒閉。

台南市有349間私立幼兒園，從三級警戒停課至今，但全市仍有約1成幼童因家長無法照顧，疫情期間仍到園所安置。台南市8日起為公私立幼兒園教職員工及兒童課後照顧中心服務員共6444人打疫苗，原訂打完疫苗，下周解封就即刻復課，不過，確定警戒再延至7月26日，下周復課無望。

「太不公平，電影院營業比幼兒園復課重要？」李淑鈴轉述私幼業者一得知警戒延長，一片哀嚎，有私幼業者嘆「開放電影院、玩樂很重要？應先解決家長問題，幼兒園不復課，小孩沒人顧，家長無法好好上班，大人、小孩、幼兒園三輸。」葉姓家長跳腳，「可以去玩卻不能上課，什麼標準？政府為何不體恤雙薪家庭，有條件開放幼兒園。」

李淑鈴說，私幼受疫情影響，已出現營運危機，東區、西港區各有1家幼兒園營運至6月30日熄燈，今下午又有1家經營幼兒園附設托嬰中心的業者也宣告將先結束托嬰中心營運。

台南市教育局特幼科指出，部分私幼面對這波疫情衝擊，確實多次陳情「快活不下去」，也抱怨紓困不到位。

台南市2至6歲幼童約6萬多人，其中2／3讀幼兒園，公幼加準公幼比例約近4成，6成讀私幼。因私幼沒寒暑假，家長以往不必擔心幼兒安置，今年從5月19日宣布三級警戒至7月26日，小孩都停課，公幼這學期隨警戒一延再延，宣告這學期結束，預計9月2日開學，私幼則從8月1日開始新學期。