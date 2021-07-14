全台昨日起微解封，但幼兒園並未在這波解封範圍內，引發家長及業者哀號，台北市副市長黃珊珊也向指揮中心喊話讓老師們施打疫苗，再考慮開放托育中心。對此指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎表示，老師若打疫苗後不代表不具傳染力，只是傳染性變低、時間變短，仍具有其風險存在。

李秉穎今（14）日接受周玉蔻主持的《新聞放鞭炮》指出，施打疫苗使體內具有免疫力，但染疫後不代表沒有傳染效力，只是會比一般人傳染性低、時間短，因此老師若接種疫苗後確診，別人的可傳染期是7天，老師可能是1天，但還是有傳染的機會。他舉了英國研究例子說明，打疫苗後仍持續每周做PCR自我檢測、追蹤，目的就是看自己是否處於無症狀感染狀態。

李秉穎表示，接種疫苗無法完全預防不遭到病毒感染，就像把小孩關家裡，即便足不出戶，他仍會感冒，雖然大人對感冒病毒都有免疫力，但可能是無症狀或是症狀較輕微，仍會傳染給家中孩童，若要絕對預防所有的病毒感染，必須要全家孤島漂流。

李秉穎說，施打疫苗對疫情控制當然有幫助，但並非百分之百預防，新冠疫情下很多事情其實沒有正確答案，都是頭一次經歷，很難預測其決定的後果，只能分析風險，但再怎麼做都一定會有存在風險，只在於「你能不能接受，是否符合成本效益？」最後他也提醒，打了疫苗仍要注意防疫，不可輕易放鬆。

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