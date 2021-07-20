立委邱顯智昨日開線上記者會表示，貨運物流司機被歸類在第7類「維持國家安全及社會機能正常運作者」，但桃園地區貨運駕駛人被通知打疫苗，卻頻遭取消。交通部公路總局20日表示，並無「通知又取消」之事，配合疫苗配發作業，桃園市貨運從業人員預計7月22日開始打疫苗。

因應新冠肺炎疫情，公路總局自7月2日起規畫讓疫情風險較高的雙北、基隆及桃園地區計程車、貨運駕駛人及平台外送員打疫苗，首波施打9萬9310人。

公路總局表示，首波施打50％貨運駕駛人，新竹區監理所為了規劃第二波疫苗施打人員，7月12日至14日期間，視其規模大小，提供多梯次時段，讓大型貨運業者如嘉里大榮、宅配通、統一速達等選擇並規劃，且調查過程亦明確告知業者是「預排」，實際施打日期會依照疫苗配送時間再通知，並無「通知又取消」。另第一波第7類人員疫苗施打對象並無汽車貨櫃貨運業駕駛人，該所並未造冊通知。

新竹區監理所特別強調，配合疫苗配發作業，桃園市貨運從業人員預計7月22日起開始打疫苗，地點是桃園農工及慈濟中壢志業園區共2處，細部排程表規劃中，確定後皆會預先告知公司並以電話或簡訊通知駕駛人，請大家依照通知時程前往施打。提醒駕駛人備妥身分證及健保卡，且由於施打地點大多不易停車，請儘量搭乘大眾運輸工具前往。