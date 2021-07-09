面對對方壓迫防守，保羅連忙把球傳出。(美聯社)

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(via @NBATV)pic.twitter.com/uf1txIUyJ3 — Bleacher Report (@BleacherReport) July 9 2021

9日續在鳳凰城上演的NBA總冠軍賽G2，就算公鹿「字母哥」阿提托康波貢獻全場最高42分，太陽這次卻換戴文布克爆發，單場投進7顆三分球、獨拿31分，帶領太陽118比108力挫公鹿，在總冠軍賽取得2勝0敗領先，接下來G3在12日換到密爾瓦基進行。

跟總冠軍賽G1不同的是，公鹿今天一開賽就打出8比3，有效改善慢熱問題，可惜阿提托康波罰球還是很糟，首節就出現連籃框都沒碰到的離譜罰球，也讓太陽一度超前，幸好公鹿仍靠外線火力，打完第1節，仍以29比26領先地主太陽。

雙方來到次節，太陽逐漸發揮穩定外線，克勞德、戴文布克、布瑞吉斯等人接連投進三分外線，更靠保羅的中距離，逐漸擴大領先差距到兩位數，反觀米德頓、哈勒戴兩名公鹿主力手感低迷，也讓公鹿打完上半場，反以45比56落後太陽。

下半場開打，太陽一度擴大領先到15分，可是公鹿馬上靠著阿提托康波在內、外線都有發揮，打出7比0小高潮追上，甚至追到只差5分，不過太陽仍然展現強大三分火力，持續穩住場上領先優勢，前3節結束，太陽以88比78領先公鹿。

阿提托康波末節才打沒多久，就因左腳踝小扭退場治療，也讓原本追到只差5分的公鹿，馬上又被太陽擴大領先到13分，公鹿只好趕緊換上字母哥救火，隨即打出7比0回應，可是保羅馬上投進三分球，布瑞吉斯也放進兩分球再次拉開。

就算康納頓最後1分46秒投進三分球，太陽卻靠布瑞吉斯兩罰俱中，取得112比102穩定領先，時間只剩51.5秒，公鹿看來大勢已去，接下來阿提托康波雖放進兩分球，太陽再靠兩罰俱中補回，比賽時間逐漸流失，公鹿確定追不上了。