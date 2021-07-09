行政院長蘇貞昌（左一）視察玉井蒸熱廠。（劉秀芬攝）

行政院長蘇貞昌視察玉井蒸熱廠，允諾補助台南冷鏈物流中心5.6億經費。（劉秀芬攝）

台南芒果正值盛產期，日前傳出外銷日韓芒果量增，台南市玉井蒸熱廠滿載，行政院長蘇貞昌9日視察玉井蒸熱廠，了解芒果外銷檢疫處理情，市府今年擬爭取5.6億元興建農產物流中心、更新蒸熱廠老舊設備及設置冷鏈物流中心，蘇貞昌當場也答應盡量幫忙，盡快補助地方、核定計畫立刻推動。

蘇貞昌說，這一個多月以來，除了防疫與紓困之外，農產品的銷售也是政府一直需協助處理的一環。從枋山芒果到台南芒果，也正顯示地方跟中央合作，是可以為人民帶來最大的利益。地方上有需求，政府就會盡力來協助。

台南市長黃偉哲表示，玉井蒸熱廠芒果蒸熱量逐年增加，2019年382公噸、2020年545公噸，今年截至9日止已經652公噸，是全台蒸熱廠中最大量。市府將爭取5.6億元在蒸熱廠旁建置玉井農產加工及冷鏈物流中心，打造蒸熱及低溫雙檢疫處理園區，提升青果品質與國際市場競爭力。

農業局長謝耀清指出，市府也爭取「台南市提升果樹產業競爭力輔導計畫」補助經費3000萬元，用於強化田間栽培，確保青果符合市場需求、品質安全及供貨穩定，盼中央儘速核定經費。

農委會主委陳吉仲表示，農委會目前已有中長程「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」84億的計畫，將會協助包含台南玉井農產加工及冷鏈物流中心之設置，在冷鏈中心完成後，更能有打開外銷市場的基礎。

爭取於玉井設置冷鏈物流中心多年的立法委員郭國文說，台南市農業局6月底已將初步規畫送農糧署，未來可更完善台南優質水果的冷鏈基礎設施，打開更大的高價外銷市場，從外銷回推回來帶動國內市場買氣，如此對農民才是最大的幫助。