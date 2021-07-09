台北市1名單親爸爸喝醉酒，跑到國中女兒房間，當場脫下褲子，強拉女兒的手要求幫他打手槍，女兒嚇得大哭，單親爸這才停手。女兒在母親及老師陪同下驗傷提告，單親爸雖辯稱喝醉了不記得，但因女兒指證歷歷，且與傷勢相符，台北地檢署仍依家庭暴力強制猥褻罪起訴單親爸。

檢警調查，這名單親爸從事水電工作，離婚後女兒跟著他住，單親爸2019年底某日深夜喝了酒後，突然闖進女兒房間，露出下體要求女兒幫他打手槍，女兒不從，單親爸竟強拉女兒的手，逼女兒摸他下體。

女兒嚇得大哭，單親爸這才停手離開，但女兒已不敢再待在家中，當晚跑到朋友家借住，隔天上學時再也忍不住，打電話向母親哭訴，母親於是趕到學校，與老師一同協助女兒驗傷報警。

檢警多次傳喚單親爸，單親爸都未出庭，檢察官因此發布通緝，直到今年初才將單親爸逮捕到案。據悉，單親爸否認犯行，辯稱當時喝醉，不記得有對女兒施暴。但檢察官根據驗傷單、女兒指述，以及母親與老師證述女兒的事後反應，認定單親爸涉嫌家暴強制猥褻，將他起訴。

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