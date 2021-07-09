受惠於全球運價飆升，航運股價格跟著翻倍，不過近日長榮被列入處置股，每20分鐘搓合一次，且不能當沖、必須全額交割，導致股價波動劇烈，有網友分享自己持有8張長榮股票，昨（8日）開盤後看到跌停就先去睡覺，沒想到睡醒後帳面反而多賺20萬，讓他又驚又喜直呼「航海王是睡出來的」，不過有眼尖網友發現，原Po購買的均價只有67.9元，「成本低當然怎麼睡都是賺」。

有網友在Dcard論壇上發文，自己手上擁有8張長榮股票，但昨天早上看到跌停在182元後就先去睡覺，沒想到一起床長榮翻紅收在207.5元，一來一往讓他帳面多賺20萬元，興奮直呼「航海王是睡出來的」，引起網友們熱議。

有人就發現原Po的均價只有69.7元，就算長榮近期連吞跌停還是賺錢，當然可以安心睡覺，「真，睏霸數錢」、「這成本當然睡得著」、「你這個成本，當然怎麼睡都是賺」、「成本低的本來就該一直放啊」、「躺著賺，真舒服」。

有趣的是，今長榮開低走低，就有網友笑說「現在又少了多少呢？」、「每20分鐘，錢越來越少欸，你不賣根本紙上富貴，少了快8萬欸」，甚至有人建議停利，「趕快賣一賣，後面有低點能再接啦」對此，Po則回應，「謝謝你的關心」。

值得一提的是，長榮6月營收亮眼達377.21億元，月增9.5％，第2季營收更高達999.13億元，逼近千億元大關，且累計上半年營收達1898.66億元，年增117.32％。單月、第2季及上半年營收都創歷史新高。

然而長榮本周股價波動大，雖在6日寫下收盤新高價224元，但隔天被列處置股慘吞跌停，收在202元，8日再出現震盪，最低一度觸及跌停價182元，不過尾盤有買盤拉抬，終場收在207.5元，小漲5.5元（或2.72%），沒想到今（9日）長榮再受大盤表現不佳及美國總統拜登有意打壓運價的影響，苦吞跌停股價跌至187元，單周收盤價差達37元。