陽明海運（2609）今(15)日順利完成現增新股案。原來參加圈購的貨代業台驊投控公告，因為認購價低於繳款日之市價，考量股東權益，決議不參與認購；但市場傳出，台驊董座顏益財改以個人投資人身份參與認購。

顏益財看好航運產業長期發展，提出16字箴言「一張不賣、奇蹟自來，反向加碼、綿延不絕」。由台驊陸續在2017年參與陽明現增、私募，去年12月、今年1月航運下跌二至三成時仍進場投資，接著5、6月疫情再起還是反向加碼，目前持股陽明逾2萬張。陽明第二季上漲144.8元、漲幅3.84倍，長榮大漲151.5元、漲幅3.3倍，法人估，台驊第二季獲利可期。

這回陽明現增案恰好碰上航運股亂流，台驊公告，因為現增認購價182元，高於繳款日（7／15陽明股價）之市價，公司以不臆測未來股價波動為前題，站在保障公司股東權益的考量下，決議不參與本次陽明海運現金增資認購。

在此情況下，市場傳出，顏益財仍看好陽明與航運產業長期發展，個人有可能仍情義相挺。