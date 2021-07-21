美股強勁反彈，但台股今早走勢震盪，早盤指數一度漲178.82點，突破17700點關卡，但隨後在長榮(2603)、中鋼(2002)等傳產權值股壓盤，貨櫃三雄連兩天大跌，台積電漲幅減少，台股翻黑一下殺近百點，高低點相差了約275點。

美國樂觀的企業財報，以及看好經濟情勢的信心回升，點燃反彈行情，周二美國股市大漲，扭轉了連續多日的低迷走勢，並收復周一重挫的大部分失土。周二收盤，道瓊工業指數大漲549.95點或1.62%，為34511.99點，創下1個多月來最大漲幅。標普500指數收漲64.57點或1.52%，為4323.06點，結束連續3天的跌勢。那斯達克指數漲223.89點或1.57%，為14498.88點，為6個交易日以來首次收高。

美股反攻，台積電美國存託憑證（ADR）也漲1.05美元，漲幅約0.91%。台積電今天股價止跌回升，早盤達586元，漲5元，貢獻大盤指數約42點。鴻海(2317)與日月光投控(3711)等權值股股價早盤同步走高，帶動整體電子類股指數上揚穩住盤勢。

貨櫃航運萬海(2615)周二股東會，對下半年審慎樂觀，表示市場需求依舊強勁，旺季塞港、缺櫃問題難解，但今早股價開高壓回，長榮、陽明也開高走低；中鋼受到外資等法人近期賣超，股價同步開高走低。

回顧周二，美股重挫衝擊台股走勢，在電子、傳產、金融無一倖免下，指數盤中一度重挫近300點，僅生技類股逆勢抗跌，終場指數下跌260點，摜破月線17729點。

台指期今日尾盤結算，早盤台股衝高至17700點遭巨大賣壓，不過，上周五先跌的台積電今早持續穩盤，只是貨櫃的長榮、陽明(2609)今日持續下壓，壓抑台股多頭氣勢。