下游應用市場需求仍暢旺，醫療乳膠手套原料NBR供應商南帝(2108)、申豐(6582)公布6月合併營收，年成長率都在150%以上，申豐6月營收更創歷史次高。乳膠業者指出，下半年訂單能見度仍高。不過，市場認為，在全球乳膠大廠增加產能下，下半年的產品價格可能面臨修正。

南帝6月合併營收21.74億元，年成長178.12%；申豐6月營收9.56億元，年增163.13%。

由於NBR乳膠主要原料丁二烯第二季價格仍持續維持在高檔，醫療級手套乳膠價格仍有支撐，法人預期，南帝、申豐第二季都可以維持首季的高毛利率與高獲利表現。

因應產能需求，配合客戶訂單增加，申豐已規劃增加NBR乳膠產能，並以7億元買進屏南工業區4.5公頃土地，預計分四期擴充產能，每期可增加月產能5000噸，預計2023下半年可投產。

不過，市場指出，醫療級手套主要市場歐美地區，在疫情趨緩後，需求與消耗量與上半年比相對疲軟，經銷商應會開始縮短醫療級手套庫存量，從半年降至2至3個月，第三季，醫療用手套的價格恐面臨回落的壓力。

除此之外，由於先前疫情嚴峻，全球對醫療級手套的需求大增，激勵全球乳膠廠相繼增加產能，以下半年市場供給量來看，國際大廠如LG與中國甬興合資的LG甬興與韓國業者都將開出醫療級乳膠新產能，供給增加下，勢必壓抑整體醫療級NBR產品報價，法人因此預期，國內乳膠廠下半年毛利率可能會受到挑戰。