全球知名獨立遊戲發行商 Devolver Digital 與來自紐約的獨立遊戲開發團隊 DANG! 合作推出「第一人稱迴旋鏢（First Person Boomeranger，簡稱 FPB）」遊戲《迴旋鏢 X（Boomerang X）》，今（9）日正式發行 Switch 和 PC 版本，並同步公開令人興奮不已的最新遊戲預告影片，現在至 Steam 上購買可享原聲帶組合包 89 折優惠。

遊戲官方預告

用你手中擁有鋒利刀刃的迴旋鏢來切穿所有沿途群聚的邪惡生物。

在許多往昔繁榮的地景內穿梭，透過犧牲來藏匿神話。

將你自己彈射到空中，透過抓住各種落下的物體延緩下墜的步調，然後用你手中擁有鋒利刀刃的迴旋鏢來切穿所有沿途群聚的邪惡生物。玩家們將在許多往昔繁榮的地景內穿梭，透過犧牲來藏匿神話。最終需要踏上神途、逐漸下探到那些失落的地域去淨化每一座大廳，確保沉睡在底下的邪惡將不再復返，這就是你的任務。

「這絕對是所有以迴旋鏢為主題的遊戲中獨占鰲頭之作。」Devolver Digital CFO，Fork Parker 肯定地表示。

想要了解更多關於《Boomerang X》的創新與秘辛，可以追蹤 遊戲官網 、Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 DANG! (@videodang) 的 twitter。目前遊戲已在 Steam 和 Switch 商店頁面上架，Steam 售價新台幣 378 元、Switch 售價折合新台幣約 560 元（美金 19.99 元）。