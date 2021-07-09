麥特戴蒙在片中飾演壯碩的石油鑽工。（摘自IMDb）

50歲好萊塢巨星麥特戴蒙（Matt Damon）8日帶著新片《靜水》（Stillwater，暫譯）前往坎城影展，一現身即成為鎂光燈焦點。除了欣然與粉絲合影、簽名，他在電影首映開場前，也興奮舉起手機記錄影迷。影片播畢後，麥特戴蒙在全場起立5分鐘鼓掌的致意時刻，忍不住情緒感動落淚。

麥特戴蒙當天與《找我經紀人》法國女星卡蜜兒克汀（Camille Cottin） 、以《小太陽的願望》打開知名度的艾碧貝絲琳（Abigail Breslin）等對手演員再聚首，導演湯姆麥卡錫（Tom McCarthy）感性說道：「來到這讓我有點不知所措，因為我深受這個國家和歐洲電影所影響，這部片在這經典的影院，並向如此了不起的觀眾前放映，這太鼓舞人心了！」

曾編導《驚爆焦點》的奧斯卡得主湯姆麥卡錫，這回再次自編自導驚悚片《靜水》，片中麥特戴蒙不惜一切代價，要把女兒從一場謀殺案的牢獄中解救出來。電影一開場的碩壯身形，被外媒《Deadline》形容還以為看到飾演「漫威最強反派薩諾斯」喬許布洛林（Josh Brolin），對此導演笑道：「是的，幾乎每個人都這樣說，麥特演的真棒，我都沒認出是他。他把石油鑽工的強壯演繹得毫無痕跡，還能輕易地把相關器具拿起來——而我根本拿不動。他毫不費力，太自然了！」

麥卡錫更透露邀請麥特戴蒙一點都不容易，「我過去所拍的電影都找過他，而他7、8年間卻一直婉拒我，直到這次他終於答應了，大概是天時地利人和！我先是把劇本寄給他，他讀了之後很喜歡，打電話跟我說想演。3天後我們在洛杉磯聊了合作，我猜測他可能對故事有所共鳴，也想找到個機會去做未曾做過的事。當然我不能代表他發言，不過我想每個好演員都在追尋這件事。」

麥卡錫也讚嘆他快速進入角色的功力，「我們談完劇本後，接著就一起到奧克拉荷馬州跟鑽工們閒聊吃燒烤，開車到不同城市去，沉浸在劇本中。我覺得他從那時候就開始掌握角色的身體特徵和表現方式，幾個月後到法國排練拍攝時，他已完全進入狀態。」