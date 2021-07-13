台北市電影院今起「微解封」，而漫威熱門電影「黑寡婦」明上映，從訂票網站上可看到，不少場次預約人數已達到8成，電影院業者指出，第一天微解封預約人數不多，明天新片上映，人數可望較多，不過，現階段採梅花座，影廳原本容納人數為50人，採梅花座開放可訂票人數為25人。

台北樂聲影城、喜樂時代影城南港店及威秀影城各分店已開始營業，其他部分影城則選擇明天才營業，今天西門町電影街人潮也是冷清清，電影院業者表示，今天是平日且放映的電影為舊片，早上的場次冷清清，而受到疫情影響，目前都是線上訂票，還是有顧客希望能現場買票，但現階段仍不開放。

受訪的李小姐指出，疫情趨緩電影院解封，但仍會再過一段時間才會選擇去看電影，畢竟電影院是密閉空間，即使採梅花座還是會擔心；賴姓大學生指出，三級警戒以來很多休閒娛樂都暫停營業，電影院解封終於可以走出戶外，近期呆在家快悶壞了。