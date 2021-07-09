日本《朝日新聞》報導稱，美軍印太司令部正在推動沿第一島鏈構建針對中國的導彈網路計畫，位於第一島鏈上且與中國距離較近的日本被美軍視為最佳候選地點。但是此一以威懾中國為目的導彈網將使日本成為美中對立的最前線，讓日本與中國之間面臨更嚴峻的軍事緊張態勢。

《參考消息》引述《朝日新聞》發自華盛頓題為《美軍計畫構建對中導彈網》的報導稱，為了維持在印太地區的威懾能力，美軍在2022財年的國防預算已列入51億美元用於實施「太平洋威懾計畫」，該計畫是以對抗中國為目的設立的新基金。預算清單中最吸引人注目的就是沿著第一島鏈構建射程500公里以上的陸基導彈網，該項計劃5年內投入29億美元。

美軍印太司令部前特別顧問埃里克．塞耶斯認為，美軍在關島和北馬里安納群島的基地距離中國太遠，很明顯美國希望在日本部署中程導彈。在他看來，目前已有美軍基地駐紮的三澤和岩國很可能成為備選地。

報導說，美國國防部人士透露，如果從軍事角度出發，美軍的真實想法是希望在從北海道經東北、九州直到西南諸島的日本全境各處部署導彈。據說由於陸基導彈必須有發射井作為隱蔽，所以更合適部署在山區。

《朝日新聞》表示，關於部署陸基中程導彈的問題，日本政府目前的態度是「尚未接到正式詢問」。日本政府消息人士認為，不久的將來可能會就此展開正式磋商。

但是，報導指出，一旦決定在日本部署，必然引發當地居民的反對，協調工作將不可避免地遭遇阻力。日本先前計畫部署陸基神盾導彈系統遭遇強烈抗議而被迫放棄，如果連防衛性武器都有強烈反對，攻擊性武器就更不用說了。美國政府相關人士表示，與日本政府開啟正式對話為時尚早。

如果日本內部的協調工作遭遇重大阻力，反而可能會對中國有利。日本外務省人士認為，使用「非永久性部署」的方案或許會比較可行，導彈平時部署在關島，在訓練和輪換時暫時才調往日本。

報導還指出，3月舉行的「日美2+2會談」中，日本承諾為強化日美同盟提升自身軍事實力，同時要鞏固自身防衛，未來除引進美國的空射遠端巡航導彈外，還計畫獨立研發日本自己的陸基遠端導彈。不過，這兩種以對抗中國為目標的導彈一旦部署，必然會加劇亞洲地區的導彈競賽。