台電向環保署提出「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估」，擬填海造陸興建第四天然氣接收站，今天環保署專案小組透過視訊會議召開第2次初審會議，會中藻礁公投領銜人潘忠政指出，藻礁公投因為資訊不透明、黑箱等疑慮因而要透過公投複決，如果四接又變成另一個公投事件，不是台灣之福也對不起下一代，呼籲應透過聽證會解決。

依台電規劃，擬拆除既有協和發電廠4部燃油機組，新建2部總裝置容量260萬瓩以下燃氣複循環機組及附屬設施；將填海造地減至約18.6公頃，並興建防波堤及LNG卸收碼頭，並將新建2座各約16萬公秉LNG儲槽、卸料設施、氣化與供氣設施等，而在陸上LNG接收站完成前，以浮動式液化天然氣接收站(FSRU)作為臨時供氣方案。

但歷經數個小時討論後，環評委員要求，台電應強化說明填海造陸對海洋生態（含珊瑚礁）服務價值影響論述，加強海域施工生態保育策略規劃，研擬生態環境衝擊預警、停工機制，並補充說明本案開發對水域水深25公尺以上區域珊瑚覆蓋率，及水深7公尺內珊瑚覆蓋狀態及物種組成，研擬具體棲地復育或補償計畫，並評估可能達成生態效益，要求台電補件再審。